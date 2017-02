di Gennaro Arpaia

In occasione di un incontro coi tifosi nerazzurri nello store ufficiale dell'Atalanta, Frank Kessié, una delle prime rivelazioni di questa stagione italiana e prossimo avversario del Napoli, ha rilasciato ai media presenti alcune dichiarazioni sul match di sabato e sulle voci riguardanti il suo futuro: «Abbiamo davanti una gara difficile, ma sabato a Napoli sarà importante per noi. Ormai siamo salvi, quindi il nostro obiettivo può essere l'Europa e vogliamo continuare a vincere per inseguirla. È un momento decisivo della stagione. Non mi sono lasciato prendere dalle voci di mercato a gennaio. Mi piace la Premier. Il Chelsea? Certo, è una grande squadra, ma il mio sogno è giocare per il Manchester United».

