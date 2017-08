La Fiorentina risponde ad ADL «Mai pensato di vendere Chiesa»

di Gennaro Arpaia

Il Napoli di De Laurentiis è pazzo di Federico Chiesa. Che il gioiello della Fiorentina e figlio d'arte dell'ex calciatore Enrico sia uno degli obiettivi di mercato azzurri non è un segreto, anche se le parole del presidente napoletano «I viola chiedono 40 milioni per lui» sono state smentite dalla stessa società azzurra. In mattinata, però, era arrivato lo stesso comunicato della Fiorentina, che con poche parole ribadiva l'incedibilità del giovane esterno.



«In merito alle dichiarazioni rilasciate all’Ansa dal Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ACF Fiorentina precisa di non aver mai discusso la cessione di Federico Chiesa per 40 milioni o altre cifre, né di aver mai mostrato l’intenzione di privarsi del calciatore», scrive il club toscano dal suo sito ufficiale. La società dei Della Valle ha più volte risposto alle avances per il gioiellino dell'ultima stagione, un calciatore che, dopo le cessioni importanti di Borja Valero e Bernardeschi, difficilmente potrà lasciare Firenze quest'estate.

