La Steaua Bucarest scompare dal massimo campionato nazionale ma rinascerà in quarta divisione. A decretarlo è stato il tribunale di Bucarest, che oggi ha emesso il verdetto legato a una causa che opponeva il Ministero della difesa romeno ai dirigenti del club. Inflessibili, i magistrati: il proprietario George Becali non potrà più utilizzare il nome Steaua.



Così è facile immaginare che la squadra continuerà a sopravvivere nella Liga 1 di Romania con il nome (o, meglio, con l'acronimo) di FCSB. Al contrario sarà una squadra della quarta serie a poter vantare il nome completo di Steaua Bucarest: nascerà nella prossima stagione e avrà Marius Lacatus, l'ex giocatore della Fiorentina, come direttore tecnico.



In particolare va spiegato che il Ministero della difesa aveva accusato Becali di essersi impossessato del nome, dello stemma e dei colori della società fondata dallo Stato nel 1947 (e vincitrice della Coppa dei Campioni nel 1986). Non solo. Ora Becali dovrà anche pagare un risarcimento di 37 milioni di euro. Soltanto la Corte d'Appello, a questo punto, potrà ribaltare la sentenza.