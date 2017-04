Lazio, Inzaghi attacca l'arbitro: «Ci ha penalizzato enormemente»

di Redazione Sport

nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi dichiara: “Non sono contento: sono contento della mia squadra, perché ha fatto una buona partita contro un avversario tutt’altro che agevole. Dovevamo forse essere più cattivi in zona gol. Non mi piace commentare gli errori arbitrali: senz’altro la Lazio è stata penalizzata enormemente. Su Parolo era rigore e espulsione e su Keita, nella situazioni in cui sono stato allontanato, era rigore. Ma non si soffermo su questi episodi, perché tutti, giocatori, allenatori e arbitri, sbagliano: mi soffermo sulla poca cattiveria che in alcuni frangenti abbiamo avuto sotto porta. Quindi, nonostante un pareggio che ci ha visti in due occasioni in svantaggio, non sono contento. Mai come quest’anno siamo stati penalizzati da situazioni arbitrali, ma la nostra situazione in campionato non cambia. Quelli di oggi sono due punti persi.”



