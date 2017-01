Si gode il momento e rilancia: «Abbiamo chiuso un girone di andata straordinario e non vogliamo fermarci ma il difficile viene adesso». Nonostante i 37 punti conquistati al giro di boa Inzaghi non vuole fermare la sua corsa e quella della Lazio. Secondo solo a Petkovic, che al suo primo anno aveva chiuso l’andata a quota 39 dietro alla Juve capolista, e a +10 rispetto allo scorso campionato quando sulla panchina c’era ancora Pioli (segnati 33 gol, proprio come Pioli nel 2014-2015), il tecnico biancoceleste vuole dai suoi il tanto agognato salto di qualità.



Ecco dunque spiegate le parole a caldo subito dopo la vittoria sul Crotone. «Possiamo ancora migliorarci» ha detto nonostante un girone di andata contro ogni più rosea previsione. Il prossimo obiettivo il tecnico lo ha già fissato e ne ha parlato con tutta la squadra alla ripersa della preparazione dopo la sosta pere le vacanze di Natale: servirà invertire la tendenza contro le cosiddette grandi del nostro campionato, vera bestia nera della Lazio che ha ottenuto appena un punto al San Paolo contro il Napoli. Per il resto solo sconfitte contro Inter, Juve, Milan e Roma. Male per una squadra che vuole tornare a puntare alle primissime posizioni. Intanto il tecnico si gode la sua squadra che respira a pieni polmoni aria di Champions, cinica, determinata e capace di mandare in gol ben 14 giocatori diversi e coraggiosa nel far esordire ben cinque giocatori provenienti dal settore giovanile.



Tutti numeri che hanno reso Inzaghi una delle sorprese di questo campionato, alla faccia di chi fino a questa estate continuava a chiamarlo Inzaghino, quasi a volerlo sminuire. Il tecnico ha risposto sul campo a suon di risultati. Ultimo ma non per importanza un dato che non può e non deve essere sottovalutato, soprattutto per uno come Lotito che ai bilanci ha sempre dato grande importanza: con Inzaghi la società biancoceleste ha risparmiato circa 4 milioni di euro, tanta è la differenza tra quello che avrebbe guadagnato Bielsa e l’attuale ingaggio del tecnico della Lazio. Ieri infine un’altra soddisfazione è arrivata da Bruxelles dov’è sepolto il fondatore della Lazio Luigi Bigiarelli: è stata fatta indossare al Manneken Pis, «il bimbo che fa la pipì», simbolo della città, una maglia biancoceleste.