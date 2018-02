Diritti Tv agli spagnoli di MediaPro: cosa cambia per i tifosi da casa

di Gennaro Arpaia

Non c’è due senza tre, recita il proverbio, eppure stavolta il risultato sembra essere stato raggiunto. Dopo due round andati a vuoto, la Lega Calcio ha assegnato stamattina al gruppo MediaPro i diritti per la trasmissione del campionato italiano nel prossimo triennio. L’azienda audiovisiva catalana, nata nel 1994 e diventata in pochi anni un punto di riferimento in Europa con oltre 6000 lavoratori, si è presentata in Lega questa mattina con una delegazione guidata dal presidente Jaume Roures e da uno dei soci storici, Tatxo Benet, che hanno depositato le due proposte economiche previste: la prima riguardante la realizzazione del canale tematico, su cui MediaPro ha tanto insistito convincendo la stessa Lega Calcio, e una per l'acquisto delle partite dell'intero campionato del triennio 2018/21 che gli spagnoli produrranno e potranno rivendere agli operatori di ogni piattaforma. L’offerta accettata? Un miliardo, 50 milioni e mille euro a stagione, di poco superiore al prezzo minimo richiesto.



Cosa succede ora? Due novità: innanzitutto la rivendita degli stessi diritti, che ora toccherà proprio a MediaPro. In teoria, l'azienda spagnola si limiterà a rivendere ciò che ha appena acquistato sulle varie piattaforme (satellite, digitale, streaming) in semplice forma di diritti o dopo aver prodotto le partite, strategia forse preferita dagli spagnoli. Sky e Mediaset non produrranno più in prima linea le partite, ma saranno semplici «distributori» del prodotto in Italia, e non è detto che determinate gare o pacchetti di esse non siano ora fruibili anche su nuove piattaforme, soprattutto via Internet. Un sospiro di sollievo per i tifosi: i supporters di mezza Italia possono stare tranquilli perché, allo stato attuale dei fatti, la fruizione del calcio italiano per loro non cambierà. Cambierà, invece, la situazione delle due piattaforme più importanti in Italia, che adesso avranno spazio di manovra molto ridotto, una disfatta economica soprattutto per chi come Sky ha investito tanto negli ultimi anni sul calcio italiano.



Seconda novità, puramente formale e molto legata a quanto già accaduto con i diritti Tv proprio in Spagna. Si giocherà infatti in otto orari diversi, due in meno di quanto previsto in Liga: dal sabato al lunedì, ma qualche club impegnato in Champions potrà chiedere anche l'anticipo al sabato. «Questo è un unico prodotto, vogliamo venderlo con la miglior qualità possibile al prezzo giusto. Abbiamo parlato con tutte le piattaforme in Italia, abbiamo spiegato il nostro progetto e mostrato come siano cresciuti gli abbonati nella Liga» ha precisato il presidente Roures. «Se ognuno va per la sua strada, non funziona. Non vogliamo che una piattaforma uccida o danneggi un’altra, vogliamo un prodotto che vada bene per tutti. Tenteremo di convincere tutti della qualità delle nostre produzioni, anche perché è importante dare la stessa produzione a tutto il campionato».



Non mancheranno, però, gli strascichi di questa scelta. Mentre la Lega si dichiara, infatti, soddisfatta dell’accordo («Siamo stati costretti a guardare fuori e MediaPro ha offerto 220 milioni più degli operatori italiani. Il sistema italiano non ci capiva e abbiamo avuto il dovere di aprirci, ora sono convinto che MediaPro troverà gli accordi con gli operatori» le parole dell’Ad di Infront Luigi De Siervo), le piattaforme non sembrano accettare la decisione, con l’azienda di Murdoch che ha tutta l'intenzione di finire in tribunale.



Sky avrebbe già diffidato la Lega ad affidare i diritti Tv a MediaPro, in quanto non «intermediario indipendente», come vorrebbe la norma, ma vero e proprio operatore di informazione. «MediaPro avrebbe infatti avviato nel corso della trattativa privata una negoziazione con la Lega per “realizzare uno o più canali tematici anche sotto forma di canali ufficiali della Lega”, curandone i palinsesti e la veste editoriale» la reazione di Sky. «Inoltre avrebbe negoziato con l’intenzione di “vendere spazi pubblicitari sugli stessi canali”, “concludere accordi per la distribuzione di tali canali con gli operatori della comunicazione interessati” e ripartire i profitti con la Lega. MediaPro intende agire quindi a tutti gli effetti come operatore della comunicazione attivo sul territorio e nei confronti degli utenti».



In più, essendo preclusa l’aggiudicazione di tutti i diritti in esclusiva ad un unico operatore dell’informazione (“No single buyer rule”) l’assegnazione a MediaPro violerebbe secondo Sky anche l’articolo 9.4 del «Decreto Melandri» e il paragrafo 24.b delle Linee Guida. Per questo la Tv ha chiesto alla Lega di considerare l’offerta di MediaPro inammissibile e quindi di interrompere le trattative private con il gruppo spagnolo e di escluderlo immediatamente dalla procedura di assegnazione.

Come finirà? Non è escluso un quarto round tra tribunali e Antitrust.

