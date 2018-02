Lega Serie A, Malagò candida Gaetano Miccichè alla presidenza

Gaetano Micciché, presidente di Banca Imi, del gruppo Intesa Sanpaolo, è il profilo indicato dal commissario della Lega Serie A, Giovanni Malagò, ai club come candidato ideale per la presidenza della Lega. «Non ho sentito nessuno avverso a mia proposta. È una mia idea, del tutto personale di cui devo parlare ancora con il diretto interessato - ha detto Malagò dopo la riunione informale con i 20 club -. Micciché è un uomo di sport, molto appassionato, competente, un uomo di relazioni, di sistema, molto stimato».



È Sami Kahale, ex manager di Procter&Gamble, l'unico ora in corsa per il ruolo di ad della Lega Serie A. Lo ha chiarito il commissario Giovanni Malagò, aggiungendo che i club gli hanno chiesto di «verificare se ci sono altri nomi da sottoporre all'assemblea per prendere una decisione il 19 marzo». Per quanto riguarda il consigliere indipendente, Malagò ha spiegato che «sarebbe bello individuare una donna di sport, capace, o un rappresentante della categoria giocatore-allenatore o un uomo laico rispetto alle società».

