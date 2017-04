di Redazione Sport

Il Real Madrid prepara nel migliore dei modi il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, andando a vincere 3-2 in casa dello Sporting Gijon un incontro valido per la 32/a giornata della Liga. Protagonista dell'incontro Isco, autore di una doppietta al 17' pt e al 45'st. In gol al 12' st anche l'ex juventino Alvaro Morata. Per i padroni di casa, terzultimi in classifica a quota 22, il momentaneo vantaggio di Cop al 14' pt e la rete di Vesga al 5' st. Il Real - che deve ancora recuperare una partita - è primo con 75 punti, tre di vantaggio sul Barcellona, che in serata ha battuto la Real Sociadad grazie a una doppietta di Messi e a un gol di Paco (3-2). Vani, a conti fatti, l'autorete di Umtiti e il centro di Prieto.



Terzo è l'Atletico Madrid che ha liquidato l'Osasuna (3-0): a segno Carrasco per due volte e Filipe Luis. Da segnalare che nel finale Sirigu ha parato due rigore: uno su Carrasco, l'altro su Thomas.

