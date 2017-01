«Resterò al Manchester City per le prossime tre stagioni o magari di più ma mi sto comunque avvicinando alla fine della mia carriera da allenatore, ne sono sicuro». Sono le parole del tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, in merito al suo futuro da allenatore. «Non starò in panchina fino a 60 o 65 anni -aggiunge l'ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco in un'intervista alla Nbc-. Quello che sento è che la fase che porta al mio addio è un processo già iniziato. Il mio futuro sarà su un campo da golf, potrete trovarmi lì tra qualche anno».