La partita, certo. Ma anche il pre-partita, si sa, ha i suoi riti. Diego Armando Maradona dovrebbe sbarcare in città il 14 gennaio. Per il giorno seguente sono in programma le prove generali dello spettacolo che lo metterà ancora una volta al centro della scena. Meglio del prato. Stavolta finto, però. Ché oggi, trent'anni dopo, il suo protettore in terra partenopea si chiama non si chiama più San Paolo, ma San Carlo.



Domenica 15 il «pibe de oro» potrebbe tenere una conferenza stampa, ma la città sarà in fibrillazione già dal sabato, quando il «Diego de la gente» si materializzerà nella città che l'ha adottato e santificato. E proprio come un santo venuto a miracol mostrare Dieguito verrà portato in giro per la città in una sorta di processione laica, riservata a pochi eletti. Protetto da uno stretto riserbo e dalle opportune misure di sicurezza, alla fine dello spettacolo del 16 Maradona saluterà a cena una settantina tra imprenditori e professionisti in un after show di prestigio, nel ristorante di un hotel del lungomare (all'inizio si era pensato ad un ristorane del Vomero) dove il festeggiato e gli ospiti potranno gustare le prelibatezze preparate dallo chef stellato della Torre del Saracino, Gennaro Esposito. Prima l'ex numero dieci del Napoli potrebbe anche ricevere la cittadinanza onoraria.



Tornando allo show, non è ancora confermata la presenza degli ex compagni di squadra. «Non ho ancora parlato con Diego, ma ho sentito qualche compagno di squadra: non sappiamo ancora se saremo al San Carlo, per ora non ci ha contattati nessuno dell'organizzazione. Al di là dello spettacolo, però, ci vedremo sicuramente per salutarlo», spiega Beppe Bruscolotti, che a Maradona cedette la fascia di capitano. Sicuro il forfait del presidente degli scudetti, Corrado Ferlaino, mentre ci saranno alcuni protagonisti di oggi. Tra questi, Lorenzo Insigne: è stato lui, tra i calciatori del Napoli di oggi, il primo a chiedere i biglietti per un evento destinato a restare impresso nella memoria dei milletrecento spettatori che lo vedranno in tre dimensioni (soltanto dalla Campania sono attesi una trentina di gruppi). Tutti gli altri dovranno accontentarsi della tv: nelle settimane successive, la serata sarà mandata in onda da Discovery Channel.



Sfumata l'onda lunga delle polemiche infuriate intorno ad un accostamento inedito che qualcuno considera sacrilego, al San Carlo è cominciato il conto alla rovescia. «La Best Live di Siani darà al teatro 60.000 euro tramite l'Art bonus, che consente alla società uno sgravio fiscale e a noi di portare avanti i progetti e i laboratori con ragazzi dei Quartieri spagnoli e con quelli delle scuole di periferia», spiegano dalla direzione del teatro. D'altro canto, nel tempio della lirica tre mesi dopo Napoli celebrerà un altro grande poeta: Pino Daniele (a proposito: ad applaudire Maradona ci sarà anche l'ex moglie di Daniele, Fabiola Sciabbarrasi). Per il 19 marzo, nel giorno in cui ricorrono insieme compleanno e onomastico del cantautore con la chitarra, è fissata l'anteprima del film-documentario scritto e diretto da Giorgio Verdelli. Chissà se l'occasione sarà propizia per una nuova diatriba.