«Lasciamo Icardi lontano dalla nazionale». L'ultimo capitolo della battaglia personale di Diego Armando Maradona contro il capitano dell'Inter si consuma sulle colonne del quotidiano argentino «La Nacion», in un'intervista rilasciata dall'ex c.t. albiceleste. «Piuttosto che convocare Icardi, chiamo Bazan Vera (ex giocatore di 44 anni). Icardi deve essere non la quarta, ma la settima scelta - attacca senza freni il "Pibe de Oro" - Il suo agente ha pure chiamato Bauza (il c.t. argentino)... Pratto mi piace già molto, Icardi teniamolo pure fuori»