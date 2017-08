Diego Armando Maradona protagonista di uno spot per la birra olandese Bavaria. Il pibe de oro, vestito con la maglia dell'Argentina, palleggia sulle note della canzone "Life is life" degli Opus, palleggiando come fece nel riscaldamento della semifinale di Coppa Uefa dell'89 contro il Bayern Monaco, quando giocava per il Napoli.





