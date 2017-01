Dopo anni di confronti serrati con la Fifa, la stella del calcio argentino Diego Armando Maradona è tornato nella sede dell'organizzazione mondiale a Zurigo per partecipare ad un partita tra leggende del calcio e mostrare il suo sostegno per ampliare la coppa del mondo a 48 squadre, sponsorizzata dal presidente della Fifa, Gianni Infantino. «Credo che sia una fantastica idea», ha detto il campione del mondo 1986 sull'ipotesi di ampliamento della massima competizione calcistica per nazionali. «Perché in questo modo si dà la possibilità di far entrare squadre che non giocherebbero mai la Coppa del Mondo. Si dà l'illusione ad ogni paese e la passione per il calcio si rinnova», ha aggiunto Maradona.L'espansione della Coppa del Mondo è quasi certa, in attesa della ratifica da parte del Consiglio della Fifa di domani. Il primo torneo con 48 nazionali sarebbe quello del 2026, in una sede ancora da definire. Sulla collina innevata di Zürichberg, dove l'organo di governo del calcio mondiale ha la sua sede, Maradona ha partecipato ad una partita con altre leggende del calcio, tra le quali il suo connazionale Gabriel Batistuta, lo spagnolo Carles Puyol e l'italiano Francesco Toldo. Con lo stesso Infantino che formava la squadra del «Dieci». Maradona è stato lontano per anni dalla Fifa, per averla criticata aspramente e descritta come una «mafia». Dopo l'uscita di scena di Joseph Blatter, l'argentino, che nelle ultime elezioni presidenziali ha sostenuto il principe giordano Ali bin Al Hussein, è tornato nella sede dell'organizzazione.