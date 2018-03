Un feroce attacco social da parte di Mario Balotelli nei confronti di Toni Iwobi, il primo senatore nero della storia d'Italia eletto con la Lega di Matteo Salvini. L'attaccante del Nizza, infatti, ha criticato Iwobi per la militanza in un partito che in più di un'occasione ha alimentato forti sospetti di xenofobia; inoltre, lo stesso Iwobi in passato si era sempre definito contrario all'immigrazione incontrollata.







Per questo motivo Balotelli, attraverso una storia su Instagram, ha pubblicato una foto di Iwobi che festeggia su un palco insieme a Salvini, aggiungendo questo commento: «Forse sono cieco io, o forse non gliel'hanno detto ancora che è nero. Ma vergogna!».







Toni Iwobi, 62 anni, di origini nigeriane, vive da 40 anni in Italia ed è tesserato per la Lega Nord sin dal 1993. Da sempre si è posto su posizioni decisamente intransigenti nei confronti dell'immigrazione e soprattutto contrarie allo ius soli. Lo scorso anno, quando una bimba di 4 anni morì di malaria, fecero scalpore le sue dichiarazioni: «Queste malattie vengono portate in Italia da orde di finti profughi».

