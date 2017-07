Mattinata di scarico per il Napoli stasera la festa di piazza

di Pino Taormina/ Inviato

Dimaro. Mattinata con un leggero lavoro di scarico, per gli azzurri, mentre oggi ci sarà un pomeriggio di relax. Tanta corsa per tutti, senza distinzione tra chi è sceso in campo dal primo minuto e chi nella ripresa. D'altronde, Sarri ha davvero distribuito in maniera uguale il minutaggio tra i giocatori nella notte di Trento dove ha brillato Ounas.



La festa. Il clou di quella che per i tifosi azzurri non è altro che una grande festa, ovvero il ritiro del Napoli, ci sarà questa sera, nella piazza della Madonna della Pace di Dimaro: Daniele Bellini, per tutti Decibel, lo speaker ufficiale del calcio Napoli, presenterà l'incontro tra la squadra e i tifosi. «Non una vera presentazione, diciamo che sarà l'occasione per svelare molti dei gusti musicali dei vari campioni azzurri». È l'ultima domenica qui in Val di Sole e sono attese almeno tremila persone a ridosso del palco da dove Decibel dirigerà le danze con la sua inconfondibile tonalità. «Ci saranno tante sorprese per i tifosi: il mio vero obiettivo è riuscire a trascinare sul palco i giocatori a cantare e a ballare davanti a tutti. Alcuni sono davvero bravi».



È stato un vero e proprio boom di presenze, per Dimaro e il comprensorio della Val di Sole. Hotel strapieni come non mai: anche ieri, per esempio, nel piccolo stadio di Carciato ci sono stati anche dei piccoli problemi di ordine pubblico. La massiccia invasione di tifosi azzurri ha infatti costretto, per motivi di sicurezza, a chiudere gli accessi agli spalti. Intervento necessario e gli organizzatori per riuscire nell'intento, hanno fatto intervenire anche i carabinieri.



Non si sa ancora se il Napoli tornerà qui la prossima estate: il contratto scade quest'anno e da oggi De Laurentiis e i vertici del Trentino Marketing, proveranno a raggiungere un'intesa per proseguire il binomio iniziato nel 2007. «Non sarà semplice, ma da parte nostra c'è la volontà di continuare ad ospitare il Napoli», spiega Romedio Menghini, ex sindaco e ora assessore ai grandi eventi, del Comune. Sono molte le località del Trentino che corteggiano la squadra di Sarri per il prossimo luglio (qui, si parla con insistenza di un tentativo di Pinzolo, dove adesso c'è la Roma).

