Maxi Lopez: «Icardi fuori dall'Argentina? Chi sbaglia paga»

Maxi Lopez, oggi al Torino ed ex marito di Wanda Nara, ha parlato dell’esclusione di Mauro Icardi dalla Nazionale argentina. Secondo i tifosi abliceleste Icardi non sarà mai convocato a causa del «tradimento» ai danni dello stesso Maxi - quel gossip che coinvolse Wanda Nara - ed essendo Lopez molto amico di Messi, la "Pulce" avrebbe posto il veto alla convocazione di Maurito.



A “TycSports“ Maxi Lopez ha detto la sua: «Icardi escluso dalla Nazionale per causa mia? Credo che ci sia un motivo diverso. Il mondo del calcio è geloso quando un giocatore ha una certa esposizione mediatica fuori dal campo. Il calcio, come la vita, ha delle regole e quando uno sbaglia, paga. Parlare con Icardi? Mi piacerebbe parlare in privato con lui ma hanno sempre messo di mezzo i bambini e non ne ho mai avuto la possibilità. Mi hanno offerto di scrivere un libro diverse volte ma preferisco tenere tutto per me. I libri li devono scrivere i campioni. I campioni della verità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA