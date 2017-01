C'è un prestito proveniente da una società con base nelle Isole Vergini Britanniche dietro l'operazione con cui la cordata guidata da Sino-Europe Sports ha versato a Fininvest la seconda caparra da 100 milioni necessaria a prorogare il closing per l'acquisto del Milan al 3 marzo, rallentato dalle lungaggini per ottenere dal Governo di Pechino l'autorizzazione a trasferire i capitali. Il nuovo dettaglio di una vicenda dall'esito ancora non scontato arriva da Calcio e Finanza. Il sito pubblica infatti documenti datati 13 dicembre, con cui Rossoneri Champion, società veicolo con sede a Hong Kong, controllata da Sino-Europe, ha ricevuto un prestito di circa 102 milioni di euro da Willy Shine International Holdings, con sede appunto nell'arcipelago caraibico considerato un importante paradiso fiscale. E nello stesso giorno è stato ufficializzato l'accordo fra Fininvest e Sino-Europe per la proroga del closing. Secondo quanto filtra dal fronte cinese, si tratta di capitali comunque riconducibili a Sino-Europe Sports e, viene spiegato dalla stessa fonte, la triangolazione è stata necessaria per fare uscire in maniera più rapida dalla Cina i soldi necessari a ottenere la proroga.



Restano ancora meno di 60 giorni per portare a termine l'affare entro il 3 marzo, e gli acquirenti sono convinti di fare in tempo, nonostante a cavallo fra gennaio e febbraio gli uffici pubblici della Repubblica Popolare resteranno chiusi per qualche giorno per i festeggiamenti del Capodanno cinese. In quei giorni il Milan vivrà invece le ultime battute di un mercato invernale che non sembra poter riservare grandi colpi di scena, perché sarà autofinanziato e per ogni operazione servirà il benestare dei cinesi. Dopo la vittoria della Supercoppa italiana, Adriano Galliani sta lavorando dal Brasile (rientrerà domenica, in tempo per la partita con il Cagliari), inviando un'offerta ufficiale all'Everton per il prestito con diritto di riscatto dell'esterno d'attacco Gerard Deulofeu. Prima di partire ha definito il trasferimento allo Spartak Mosca di Luiz Adriano (mancano le visite mediche), e nei prossimi giorni proverà ad alleggerire la rosa con cessioni minori (Ely e Vangioni). È per ora rossonero il futuro di Carlos Bacca. «Alcune squadre cinesi sono interessate a Carlos, ma lui - ha chiarito il suo procuratore, Sergio Barila - è contento al Milan e vuole restare».