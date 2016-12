Il Milan adesso si può coccolare i suoi giovani campioni e anche il suo stratega, quel Vincenzo Montella che ha fermato la Juventus per la seconda volta in due mesi. Non è una cosa da poco. La vittoria è tutta sua, nel suo mix di giovani e giocatori di esperienza, in quel progetto di italianità al quale ha sempre creduto in questo anni Silvio Berlusconi, al suo trofeo numero 29, come Santiago Bernabeu con il Real Madrid. La squadra è rientrata a Malpensa, vittoriosa dopo 5 anni, 4 mesi e 15 giorni: «C’è una bella soddisfazione e anche orgoglio da parte dei ragazzi, è un buon inizio. Diciamo che mi piacerebbe che si iniziasse un nuovo percorso e questo è il modo migliore per farlo», le prime parole dell’allenatore rossonero. «Tifosi a Malpensa? Penso siano qui per far vedere la loro contentezza, le aspettative già sono alte indossando la maglia del Milan. La Juve è un rivale fortissimo e negli ultimi anni primeggia nel campionato italiano. La soddisfazione è quella perché abbiamo battuto una grande squadra». Poi, si parlerà di mercato e rinnovi, in primis quelli di Donnarumma e Suso. E proprio il portiere è stato uno degli grandi protagonisti: «Per me è stata un’emozione indescrivibile, che non dimenticherò mai. Il bacio al logo del Milan? Sono legatissimo al Milan, è la maglia per la quale ho sempre tifato da bambino ed è un orgoglio indossarla. Cosa mi ha detto Buffon a fine gara? Mi ha abbracciato e mi ha fatto i complimenti per la prima coppa vinta. Abbiamo lavorato tanto e siamo cresciuti molto, è una vittoria frutto del lavoro», la felicità del giovane portiere.