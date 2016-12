La sfida in Qatar tra Juventus e Milan sarà una sorta di rivincita della finale di Coppa Italia (vinta 1-0 dai bianconeri) e della gara di campionato giocata ad ottobre e vinta dai rossoneri grazie al gol di Locatelli. «Loro sono stati costruiti per vincere. Noi dovremo avere entusiasmo, leggerezza e incoscienza», la ricetta di Vincenzo Montella.



Partita. «Questa è una partita secca, conta più di altre partite il risultato rispetto alla prestazione. Il nostro obiettivo deve essere quello di crescere come gruppo continuamente».



Finale. «Se è la gara più importante da quando alleno? Sono quesiti che non mi pongo, in questo momento è sicuramente la partita più importante. Il passato tendo a dimenticarlo anche per carattere. È una battaglia? Non mi piace definirla tale. Speriamo si spossa assistere a una bella partita».



Juventus. «È una squadra costruita per vincere. Le nostre armi devono essere l’entusiasmo, la leggerezza e in qualche modo anche l’incoscienza».



Ritardo aereo. «C’è stato questo disguido, ma ora è un capitolo chiuso. Non c’è bisogno di tornarci sopra. La Juventus ha una mentalità vincente: per noi deve essere un obiettivo. Siamo sulla strada giusta per raggiungere questa mentalità».



Tattica. «Se giocheremo sulle ripartenze? Molto spesso dipende dal tipo di partita e da chi riuscirà a primeggiare. Noi vogliamo fare la partita perché vogliamo mettere in campo le nostre caratteristiche. Talvolta si può fare anche partendo un po’ più bassi, dipende anche dall’avversario».



Atteggiamento. «Bisogna interpretare bene i momenti e dobbiamo giocare con grande spirito, come stiamo facendo vedere. Stiamo crescendo da questo punto di vista».



Dichiarazioni Allegri. «Il ritardo ci deresponsabilizza? Era giusto partire il 20 perché entrambe le squadre lo avevano deciso. Non è dipeso da nessuno, ma l’organizzazione prevedeva di partire lo stesso giorno».