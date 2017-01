Continuare a vincere per centrare l’Europa League. È la volontà dell'allenatore del Milan Vincenzo Montella per la gara di domani contro il Cagliari.



Partita. «Dico come Ancelotti: vincere è importante per la propria autostima. Quando si inizia a gennaio è sempre difficile perché puoi perdere un po’ di concentrazione. Ma i miei ragazzi sono pronti».



Cagliari. «Loro sono una squadra particolare. Il loro modo di giocare anche offensivo gli ha permesso di fare tanti punti contro squadre medio-piccole. In attacco hanno giocatori imprevedibili. Noi dovremo giocare seguendo i nostri principi».



Niang. «Ha avuto un virus importante e questo l’ha compromesso dal punto di vista fisico. Ora lo vedo bene, ha voglia di tornare al livello di inizio stagione, se non migliore».



Bacca. «Sta facendo bene, anche se non sta segnando molto. Ha sbagliato gol che non siamo abituati a vedergli sbagliare, ma è sempre dentro la partita. Se lui e Niang sono incedibili? Nessuno lo è, nemmeno io».



Bertolacci. «Lui è un giocatore ritrovato, è un jolly di centrocampo ed è molto intelligente tatticamente».



Mercato. «Abbiamo raggiunto un equilibrio importante in termini di crescita del gruppo. Se ci

saranno opportunità, saremo lieti di migliorare la squadra».



Supercoppa. «Siamo tutti contenti, anche se sicuramente non è un trofeo prestigioso che può farti perdere l’equilibrio o la testa come può essere invece la Champions. È importante ricordare certe situazioni, ma bisogna metterle nel cassetto per inseguire i nostri obiettivi: l'Europa League e la Coppa Italia. Per fortuna, ci sono stati dieci giorni di vacanza, abbiamo vissuto certe sensazioni e, per quanto mi riguarda, mi sono anche stancato di festeggiare. Abbiamo davanti a noi 45 giorni importanti per capire quali possono essere i nostri obiettivi reali».



Berlusconi. «Ci siamo sentiti ed era molto contento per la vittoria di Doha».