Milan, il futuro sarà con Montella ma senza Deulofeu: è a un passo dal ritorno al Barcellona

di Salvatore Riggio

Il nuovo corso di Yonghong Li è iniziato nel modo più incredibile. Strappare un pareggio al minuto 97 in un derby è una cosa che già di per sé passa la storia. La gara con l’Inter rafforza ancora di più la posizione di Vincenzo Montella, che dall’estate scorsa ha preso in mano il Milan dandogli una personalità. La squadra sul campo sembra non arrendersi mai. Andare in gol tra l’83’ e il 97’ con i due difensori centrali, Romagnoli e Zapata, è simbolo di un gruppo che fino all’ultimo prova a lottare. Da questo derby è così il Milan a uscirne rafforzato: niente male per chi è rimasto sesto a 2 punti dall’Atalanta e a 3 dalla Lazio e ora si ritrova davanti Empoli e Crotone prima della sfida del 7 maggio contro la Roma. Adesso bisogna guardare oltre il gioco. La nuova dirigenza deve ripartire da qui. Da Montella a da tutti i giocatori - vedi Donnarumma e Suso - che sono l’emblema di questo gruppo. Peccato solo per Deulofeu. Lo spagnolo sembra un passo dal ritorno al Barcellona. A dirlo è il direttore tecnico Robert Fernandez: «Deulofeu è un’opzione per il futuro del Barça, possiamo riscattarlo dall’Everton per 12 milioni di euro e lo faremo. Se resterà? Sicuramente sì, la prossima stagione giocherà in blaugrana». A Marco Fassone il compito di trovare un degno sostituto da regalare al Milan.



