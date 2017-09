di Angelo Rossi

È durato mezzora il sogno di Hamsik e della Slovacchia di espugnare nientemeno che il mitico Wembley. Alla fine vince l'Inghilterra (2-1) in rimonta, dopo che gli ospiti si erano portati in vantaggio dopo appena tre minuti di gioco. E' stato il secondo tempo a scavare la differenza tra le due formazioni: padroni di casa all'attacco e slovacchi quasi sempre costretti alla fase difensiva. I tre punti conquistati ieri rendono più solido il primato in classifica degli inglesi, Hamsik invece vacilla: resta secondo e quindi potenzialmente agli spareggi ma con appena un punto di vantaggio su Scozia e Slovenia. Discorso qualificazione, quindi, apertissimo. Sufficiente la prestazione del capitano del Napoli, schierato alle spalle di Nemec nel ruolo di trequartista, non esattamente quello preferito da Marek: ha provato a cucire il gioco tra centrocampo e attacco in una partita in cui la Slovacchia è stata costretta essenzialmente a difendersi.



È andata decisamente meglio al duo napoletano della Polonia, Milik-Zielinski: travolto il Kazakistan (3-0) e proprio il centravanti azzurro ha inaugurato il tabellino con un gol di testa nei minuti iniziali. È la prima rete di Milik in queste qualificazioni mondiali, impostato da punta centrale con Lewandowski a fargli da spalla. Gara di sostanza per l'attaccante, non solo il gol ma almeno altre tre potenziali occasioni per raddoppiare. Milik è sembrato in buona condizione fisica, così come Zielinski, tra i migliori del centrocampo. In questa partita da segnalare un gol non concesso a Lewandowski, nonostante il pallone fosse entrato di almeno mezzo metro (la sperimentazione del Var non è ancora operativa a livello internazionale).



La Polonia ha ripreso a guidare il proprio raggruppamento, con la Danimarca che insegue a tre punti. Potrebbero essere queste le due nazionali ad andare avanti ma un pensierino lo fa adesso pure il Montenegro che ha battuto (1-0) la Romania di Chiriches. Anche in caso di vittoria, però, avrebbero potuto ben poco i romeni, troppo distanziati dalla zona che conta: il difensore del Napoli, capitano della propria selezione, è sceso in campo dal primo minuto nonostante sia tra quelli che abbiano apertamente criticato il gioco imposto dal ct Daum.

