Da Higuita a Mkhitaryan, passando per Cavani e Hansen ed ora anche per Giroud, l'attaccante dell'Arsenal che si è agginto alla lista dei calciatori che in tutto il mondo hanno fatto esaltare i tifosi con la prodezza resa celebre dal portiere colombiano. L'ultima prodezza, quella del francese dell'Arsenal che nella gara di 1 gennaio di Premier League contro il Crystal Palace, al 17 del primo tempo, ha sbloccato il risultato segnando con il colpo dello scorpione, il secondo proposto dal campionato inglese in queste festività natalize. Solo che, a differenza del gol di Mkhitaryan (segnato in posizione di fuorigioco) quello di Giroud è un gol "senza macchia".



Alla fine la squadra di Arsene Wenger ha vinto per 2-0, perchè nella ripresa è arrivata anche la rete di Iwobi. Con questo successo l'Arsenal è terzo con 40 punti, a meno 9 dal Chelsea di Antonio Conte.