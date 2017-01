Il presidente dell'Associazione dei Club Europei (Eca), il tedesco Karl-Heinz Rummenigge, ha ribadito la sua opposizione al progetto della Fifa di allargare a 48 il numero delle nazionali per il Mondiale di calcio del 2026. «Non ho cambiato idea su questo tema. Un mondiale con 48 squadre è un segnale sbagliato. Qui tutto ciò che importa sono le ragioni politiche, non è lo sport», ha sottolineato il dirigente del Bayern Monaco a 'Sport Bild'.



«Non capisco la necessità di cambiare un format di successo con 32 squadre, che è stato accettato dai tifosi in tutti gli aspetti», ha ribadito Rummenigge. Il Consiglio della Fifa, l'organo esecutivo della Federazione Internazionale, affronterà nella riunione a Zurigo di martedì la possibilità di aumentare il numero dei partecipanti alla Coppa del Mondo. Il nuovo presidente della Fifa, Gianni Infantino, vorrebbe portare il mondiale a 48 squadre ma ci sono proposte anche di portarlo a 40.



Non è chiaro se la settimana prossima si prenderà una decisione al riguardo. Rummenigge ha detto che non capisce questa urgenza. «Si tratta di una decisione che sarebbe messa in atto tra nove anni, per la Coppa del Mondo del 2026. Ci sarebbe il tempo sufficiente per discuterne in maniera ragionevole e sensata con tutti», ha detto il presidente dell'Eca. Il sindacato dei giocatori FIFPro ha recentemente mostrato una apertura all'ampliamento del mondiale, ma a certe condizioni.