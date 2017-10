Mondiali, la provocazione di Putin: invita in Russia anche Blatter e Platini

Joseph Blatter e Michel Platini, ex presidenti di Fifa e Uefa, saranno invitati in Russia per i Mondiali nonostante stiano ancora scontando le rispettive squalifiche. «Il Mondiale è una grande festa del calcio e tutti gli ospiti saranno i benvenuti, compresi i vecchi amici», ha detto Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, all'agenzia di stampa Tass. «Come è noto - ha aggiunto- il presidente Putin ha un lungo rapporto di amicizia con Blatter e conosce bene anche Platini. Saremo lieti di vederli a Mosca». Blatter e Platini stanno scontando le rispettive squalifiche a 6 e 4 anni per la vicenda dei due milioni di franchi svizzeri pagati dal dirigente svizzero al francese nel 2011 per una consulenza svolta per la Fifa fra il 1998 e il 2002. La Fifa assegnò la prossima edizione dei Mondiali alla Russia nel 2010, quando Blatter era ancora alla presidenza. Lo svizzero ha già manifestato la sua volontà di rispondere all'invito di Putin: «Non so quanto tempo passerò in Russia -ha affermato l'ex boss della Fifa-. Forse sarò lì per la partita inaugurale o per la finale».

