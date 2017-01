Nell’ultimo decennio di Milan in pochi sono riusciti a fare meglio di Vincenzo Montella. Solo l’ultimo Ancelotti (con 37 punti), i primi due Allegri (40 punti per ben due volte, una da primo, l’anno dopo da secondo in classifica) e Leonardo (ancora 40 punti) per il momento sono riusciti nell’intento di fare il giro di boa dopo 19 giornate con un punteggio superiore all’attuale tecnico che viene da una mezza stagione disastrosa sulla panchina blucerchiata e che deve giocare e magari vincere un’altra gara, a Bologna, non giocata per via della Supercoppa italiana vinta a Doha contro la Juventus.



Un Milan d’altri tempi per il punteggio non certo per la rosa perché allora per Montella si può parlare di vero e proprio miracolo calcistico. Le rose di Allegri e Leonardo non hanno nulla a che vedere con quella attuale: giovane, di prospettiva, ma senza un vero campione, un leader alla Kakà, o magari semplicemente Zlatan Ibrahimovic. Dieci anni, non pochi, gli ultimi tre disastrosi. Dalla stagione 2012-13 con l’esonero di Max Allegri dopo l’ultima sconfitta a Sassuolo alla 19esima giornata con appena 22 punti raccolti in 5 vittorie, 7 pari e 7 sconfitte. Da lì un declino inesorabile. A cominciare da Pippo Inzaghi che raccoglie nel girone d’andata 26 punti (6-8-5).



Fa un po’ meglio Mihajlovic con 29 punti (8-5-6), ma che prima della fine della stagione viene esonerato da Berlusconi per fare spazio a Cristian Brocchi che riesce a non far qualificare il Milan in Europa League e a perdere una finale di Coppa Italia dove la Juventus non è sembrata irresistibile. Per fortuna a giugno arriva Montella, e con lui tutta la fortuna che i suoi predecessori non hanno avuto sulla panchina del Diavolo. E così Vincenzo conquista 11 successi, tre pareggi e comunque 4 sconfitte. E c’è, come detto, ancora l’undici di Donadoni da affrontare l’8 febbraio. Di meglio, di certo, non si poteva chiedere. Ora però ci sono altre 19 gare da affrontare con lo stesso spirito, la stessa forza di questi quattro mesi e mezzo.