E’ partita oggi pomeriggio la seconda edizione del Mundianapoli, il torneo di calcio giovanile finalizzato a promuovere lo sport come risorsa educativa, formativa, di integrazione e riscatto sociale.



Si rinnova dunque l’iniziativa volta al sostegno e alla diffusione dei valori sani dello sport, organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara (direttore Generale Vincenzo Ferrara) con la Scuola Calcio Arci Uisp Scampia (presidente Antonio Piccolo), riservata ai calciatori appartenenti alla categoria Esordienti 1° anno nati nel 2005 regolarmente tesserati Figc con la propria società per la stagione in corso.

Il torneo che coinvolge vari quartieri della città di Napoli vede la partecipazione di 8 squadre, 120 ragazzi e si svolge attraverso due gironi di qualificazione, ognuno composto da 4 squadre. Alle fasi finali saranno ammesse le compagini che si qualificheranno prima e seconda nei propri gironi.



Il torneo iniziato oggi, terminerà il 4 gennaio 2017. Il Centro Sportivo Arci Scampia ospita tutte le sedici partite sui campi di calcio recentemente ristrutturati proprio dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. Il presidente della Fondazione Ciro Ferrara ha partecipato al calcio di inizio: «L’Arci Scampia ha ricevuto un riconoscimento prestigioso da parte dell’Uefa che ha premiato le tre organizzazioni che più si sono distinte in ambito internazionale per progetti sociali. Anche attraverso questo torneo arriva il riconoscimento per l’Arci Scampia: io come voi anni fa ho preso parte ad una iniziativa simile, era il torneo dei quartieri, e in quell’occasione fui selezionato dal Calcio Napoli. Da lì partì la mia storia. Ricordo con particolare affetto quel momento e l’aver vissuto con ragazzi della mia età questa bellissima esperienza».