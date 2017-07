Napoli contro Higuain: terminato l'arbitrato, verdetto a fine luglio

di Bruno Majorano

Si è concluso dopo circa quattro ore l'incontro relativo all'arbitrato tra il Napoli e Gonzalo Higuain. Presso lo studio legale del presidente, l'avvocato Massimo Farina, si sono riuniti l'avvocato Mattia Grassani (legale del Napoli) e i due arbitri di parte nominati dal Tribunale: Salvatore Civale (per Higuian) e Bruno Piacci (per il Napoli).



681mila euro la richiesta del Pipita per il contributo di solidarietà, ma il Napoli si ritiene adempiente di tale versamento.



Il club azzurro, rappresentato dall'avvocato Grassani, si ritiene fiducioso in vista del verdetto che è atteso per la fine del mese di luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA