Da Insigne agli affari col Benevento: weekend in Campania per Raiola

Due o tre giorni in Campania, tra Napoli e Benevento. Sbarca Mino Raiola, che ha trascorso una settimana di vacanza e di lavoro a Miami (è stato visto nel ritiro della Juventus). Il potente agente di origini campane è atteso lunedì a Benevento per incontrare i dirigenti del club giallorosso, neo promosso in serie A, e trattare il passaggio del suo assistito Kishna, esterno d'attacco della Lazio. Ma è possibile che vi sia un appuntamento di lavoro a Napoli, anche se non precisamente di mercato. Raiola è stato indicato come possibile nuovo agente di Lorenzo Insigne dopo la rottura tra il campione azzurro e i suoi storici procuratori Ottaiano, Andreotti e Della Monica. Il manager, che ha gli uffici a Montecarlo e un collaboratore (il cugino Vincenzo) in Campania, potrebbe incontrarsi con Insigne e suo padre Carmine.

