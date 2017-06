Potrebbe approdare in Turchia il "conte" Vlad Chiriches. Il difensore rumeno del Napoli, che spesso quest'anno è partito dalla panchina, potrebbe cedere alle lusinghe del Galatasaray, come riportato dal dal media turco Aksam Sport. Il club di Istanbul offrirebbe agli azzurri 2.5 milioni e vorrebbe chiudere entro il 10 giugno, giorno in cui il rumeno giocherà il match contro la Polonia.

