Napoli, il mercato passa da Udine: Meret e Widmer in pole position

Rischia di essere un'estate di intenso traffico quella 2017 sulla rotta Napoli-Udine. Il club azzurro, infatti, ha nel mirino due gioielli della squadra friulana, Meret e Widmer. Il giovane portiere bianconero è balzato in pole position tra le scelte del ds Giuntoli che, confrontandosi quotidianamente con Maurizio Sarri e con il presidente De Laurentiis, sta cercando l'uomo da affiancare a Reina per garantire un presente e futuro sicuri alla porta del Napoli. Quello dei portieri sta però diventando un risiko europeo che si sbloccherà solo quando Gigio Donnarumma, la star che tutti vogliono, sceglierà la sua destinazione. A cascata, infatti, potrebbe riaprirsi la pista Szczezny, se la Juve virasse sul portiere di Castellammare di Stabia.



Ma il Napoli non vuole stare alla finestra e questo spiega l'idea Meret, che l'Udinese valuta circa 15 milioni e potrebbe affiancare Reina l'anno prossimo. Un ruolo che non andrebbe giù a Perin, che ha fatto sapere di voler essere titolare l'anno prossimo al rientro dall'infortunio. Intanto, a proposito dell'amore dei tifosi per Reina, ha fatto discutere sui social una foto dell'estremo spagnolo con Jerzy Dudek, ex portiere del Liverpool. Un'immagine di Istagram che ha fatto pensare a un imminente trasferimento in Inghilterra di Reina, con molti tifosi del Napoli che hanno commentato chiedendogli di restare. L'idea è già in discussione tra i due club che hanno ottimi rapporti visto anche il recente prestito biennale di Zapata che ha fatto comodo ai friulani, segnando 19 gol in due stagioni. L'attaccante colombiano ha lasciato il Friuli e ora è sul mercato: il Napoli vuole monetizzare ma spara alto, quasi 25 milioni: Duvan ha estimatori soprattutto in Premier League e alla fine potrebbe regalare un tesoretto da una quindicina di milioni a De Laurentiis.



E l'Udinese potrebbe sostituire Zapata con un altro attaccante che non trova spazio a Napoli, Leonardo Pavoletti, che potrebbe essere inserito come contropartita nell'affare Meret. Ma sulla rotta Udine- Napoli potrebbe muoversi anche Silvan Widmer. L'esterno destro svizzero è un vecchio pallino di Sarri che lo ha cercato anche l'anno scorso. Il 24nne Widmer costa circa dieci milioni circa, ma su di lui c'è anche la Lazio, che gli garantirebbe un posto da titolare. E a proposito di esterni, il Napoli, potrebbe rinnovare il contratto a Ghoulam, che aveva diverse richieste ma nessuna sembra concretizzarsi.

