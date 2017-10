Napoli-Inter, la sfida di Perisic: diventa supereroe per la vittoria

di Delia Paciello

Il match di questa sera al San Paolo si prospetta come uno dei più combattuti della Serie A. Il Napoli, momentaneamente primo in classifica, non vuole certamente cedere il posto all’Inter, dietro di due punti. E non vuole neanche lasciar avvicinare alla vetta i campioni in carica: la Juventus ora è a meno cinque.



La nona vittoria consecutiva in campionato sarebbe un risultato significativo, ed è questo l’obiettivo di Sarri e dei suoi ragazzi. Dall’altra parte un’Inter forse un po’ fortunata in questo inizio di stagione, ma che alla fine porta a casa punti importanti.



Ma questa sera ci vogliono dei supereroi per battere gli azzurri, che sembrano davvero inarrestabili. Non sarà l’infortunio di Insigne a fermarli: il piccoletto si è allenato, ma il mister da qui a poco deciderà se schierarlo dai primi minuti o meno. Intanto ha già provato altre soluzioni: l’intenzione è unica, vincere. È per questo che in questa dura battaglia Perisic si traveste da Batman e Nagatomo da Robin in un simpatico fotomontaggio postato dal centrocampista nerazzurro su Instagram. «Arrived in Napoli», ha scritto. Che la sfida abbia inizio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA