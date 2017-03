La retromarcia di Rambaudi: «Il fallo di Reina? Il mio monitor era piccolo»

di Angelo Rossi

Presente allo Juventus Stadium in veste di opinionista Rai, Roberto Rambaudi ieri sera è stato a Napoli, ospite di “Giochiamo d’anticipo” la trasmissione del giovedì di Canale 21 condotta da Claudia Mercurio. «Non comprendo il senso delle proteste dei napoletani nei miei confronti. Faccio il commentatore avvalendomi della mia esperienza da ex calciatore, non ho giocato nella Juventus e nel Napoli e non parteggio per nessuna di queste due squadre. Ho riascoltato la telecronaca e non mi riconosco per niente nelle accuse di faziosità che mi sono state addebitate. Mi considero un professionista serio, inattaccabile sul lavoro». Durante la puntata c’è stato il prevedibile botta e risposta con i tifosi. L’accusa principale mossa ai telecronisti Rai è stata aver sorvolato in maniera marginale sugli episodi dei rigori dati e non dati, rispetto invece alle critiche indirizzate alla squadra azzurra.



«Il mio ruolo è quello di commentare tecnicamente la partita, cioè soffermarmi sulla tattica e sulle giocate dei calciatori. Avevo davanti a me un monitor non troppo grande e ho visto solo una volta il presunto fallo di Reina su Cuadrado. Non mi sono sbilanciato – ha spiegato Rambaudi - perché le prime immagini a nostra disposizione non erano chiare. Ho invece criticato a lungo l’atteggiamento della difesa azzurra in quell’azione perchè il posizionamento dei difensori su Dybala e Cuadrado è inconcepibile. Vengo pagato dalla Rai per analizzare a approfondire questi momenti tattici e tecnici, non per commentare la moviola».

