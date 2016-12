È il giorno di Leonardo Pavoletti: questa mattina, alle 11, il bomber livornese varcherà i cancelli di Villa Stuart, a Roma, per le prime visite mediche con il professor Mariani. Da valutare soprattutto le condizioni del ginocchio sinistro. Pavoletti ha riportato un trauma contusivo distorsivo con interessamento del collaterale ed è fermo da novembre. In caso di test positivo, il Napoli completerà l'acquisto dal Genoa e Pavoletti potrebbe allenarsi con i nuovi compagni già venerdì, in attesa dell'annuncio che arriverà soltanto il 3 gennaio all'apertura ufficiale del mercato.