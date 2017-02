di Gennaro Arpaia

Niente mare alla finestra, niente golfo sullo sfondo né rumore del mare ad accompagnare le notti napoletane. Ma i suoni del centro e gli odori dei vicoli, a pochi passi dal centro storico tra i più famosi del mondo. Mentre tutta la città già freme in attesa della gara di mercoledi prossimo al Bernabeu, il Real Madrid ha scelto dove trascorrere la due giorni napoletana di marzo: Palazzo Caracciolo, una splendida location nel cuore di Napoli, una struttura accogliente e con tutti i comfort, in pieno stile Real.



Non ci sarà il mare, è vero, ma Napoli la scopriranno tutta: la struttura scelta dai blancos è un piccolo gioiello incastonato tra il traffico delle strade principali, i rumori e i profumi delle stradine che si arrampicano tra un marciapiede e l'altro. Spazio all'innovazione con uno sguardo al futuro, ma anche alla tradizione che a Napoli non manca mai. E così, tra una merceria d'altri tempi, un venditore di frutta vecchio stile e una salumeria come solo a Napoli possono essercene, si erge imperante Palazzo Caracciolo: il posto ideale per i campioni super titolati del Real, che non lasciano mai nulla al caso neanche per i loro spostamenti.



Tre piani comodi e maestosi, una zona relax da sfruttare, una «Wellness area» che accoglierà a braccia aperte Cristiano Ronaldo e compagni e una sala da pranzo che non ha nulla da invidiare agli alberghi a cinque stelle della capitale spagnola. I blancos non possono concedersi errori di valutazione e nel loro breve (ma intenso) soggiorno napoletano vogliono il meglio: un'intera struttura ai loro piedi, dunque, con sorveglianza ad hoc per favorirne la tranquillità e tenere lontani i calciatori e lo staff dal tran tran del lungomare.Una scelta che può apparire singolare, ma che aprirà di sicuro una nuova strada; mai, infatti, una squadra europea arrivata in città aveva scelto destinazione diversa dai soliti hotel con vista mare. Ci ha pensato il Real, che al San Paolo è atteso da una gara storica; i napoletani già aspettano la squadra più titolata al mondo per una notte che sarà insieme paradiso e inferno. E nel cuore della città i ragazzi di Zidane proveranno a prepararsi al meglio.

