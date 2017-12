Reina, l'annuncio dalla Spagna: firmerà un triennale con il Milan

Gigio Donnarumma sempre più lontano dal Milan. Le recenti frizioni sembrano aver definitivamente rotto il rapporto tra il giovane portiere italiano e l'ambiente, con i tifosi rossoneri che ieri sera hanno aspramente criticato lui ed il suo procuratore Raiola, ed è per questo che ora la società sta pensando a chi, il prossimo anno, potrà prendere il suo posto tra i pali.



Uno dei nomi sulla lista rossonera della scorsa estate sembrava poter essere quello di Pepe Reina, anch'egli insicuro della situazione contrattuale a Napoli, una insicurezza che potrebbe portare il portiere a Milano a fine anno. In Spagna, infatti, sono certi che alla fine del suo contratto azzurro, la prossima primavera, Pepe firmerà con i rossoneri per i prossimi 3 anni, visto che ad oggi è difficile pensare ad un rinnovo contrattuale con il club napoletano. Belén Sánchez García, giornalista de La Sexta, sembra aver confermato le voci di questo accordo oggi, notizia subito rimbalzata e confermata anche da «Jugones», programma sportivo molto famoso in Spagna.









Pepe Reina será jugador del Milan la próxima temporada. Acaba contrato con el Nápoles y en enero queda libre para negociar. Firmará por el Milan para las próximas tres temporadas. — Belén Sánchez García (@Belen_Boli) 14 de diciembre de 2017

© RIPRODUZIONE RISERVATA