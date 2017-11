Insigne e Jorginho senza Mondiali Ecco quanto perde il Napoli

di Gennaro Arpaia

La prossima estate sarà di riposo per Lorenzo Insigne e Jorginho. Con l’Italia eliminata dai Mondiali, i due azzurri guarderanno la competizione da casa, concedendosi un periodo di riposo dopo un’estate, l’ultima, a rincorrere la qualificazione Champions. Un dispiacere per tutti l’eliminazione della nazionale di Ventura, non solo per quelli che avrebbero dovuto affrontare la spedizione in Russia. Il Napoli, infatti, avrebbe potuto guadagnarci qualcosa in più con altri due elementi presagenti alla massima competizione per nazionali di questa stagione.



Gli azzurri impegnati in Russia, invece, saranno solamente otto. Tutti si giocheranno il posto, ma hanno ottime chances per timbrare il cartellino mondiale, anche se non da protagonisti come nei casi di Callejon e Marko Rog.



Il Napoli, che nel 2014 in Brasile aveva spedito ben 13 azzurri e che ci aveva guadagnato 1,1 milioni di dollari, si dovrà ora accontentare: secondo le prime stime, a qualche mese dal primo fischio d’inizio, alla società di Aurelio De Laurentiis potrebbe andare una cifra di poco inferiore al milione. Sempre cospicua, ma non da record. Un sorriso in meno, dunque, anche per il club azzurro, voglioso di riabbracciare Insigne e Jorginho e speranzoso di poterli rincuorare con una grande stagione agli ordini di Sarri.

