Nizza, tornano Balotelli e Sneijder Stasera a disposizione in Ligue 1

di Gennaro Arpaia

Buone notizie per il Nizza, avversario europeo del Napoli. Mario Balotelli e Wesley Sneijder rientrano tra i convocati dei rossoneri. I due, assenti a Napoli nell'andata dei Playoffs Champions, saranno invece a disposizione di Lucien Favre per la sfida di questa sera contro il Guingamp in Ligue 1, terzo turno di campionato.



Lo scopo dell'allenatore dei nizzardi sarà mettere nelle gambe minuti importanti in vista del match di martedi prossimo, quando all'Allianz Riviera arriveranno gli azzurri di Sarri. Dopo il 2-0 dello scorso mercoledi, il Nizza proverà a rimontare lo svantaggio del San Paolo e la coppia Balotelli-Sneijder potrebbe essere arma importante per le speranze francesi, un'insidia non da poco per la difesa azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA