Parma-Ancona, l'ad degli emiliani: «Non abbiamo nulla da nascondere»

di Redazione Sport

«Siamo sicuri di non aver nulla da nascondere, anzi, siamo ben felici che le indagini vadano avanti e venga dimostrato che non c'è assolutamente nulla. Noi, per ora, non siamo stati interpellati dagli inquirenti». Lo ha detto l'amministratore delegato del Parma Calcio 1913, Luca Carra, ai microfoni di Radio Parma, sulla vicenda delle scommesse sulla gara con l'Ancona del 9 aprile. «Per come funziona di prassi - ha aggiunto - se ci sono delle anomalie nei flussi, viene segnalato alla Procura, la Procura fa le sue indagini e noi siamo i primi a voler sapere se è successo qualcosa e che cosa. Nello stesso tempo non ci piace essere presi in mezzo e quindi sicuramente ci tuteleremo nelle sedi opportune. È assolutamente nel nostro interesse che si vada a fondo nelle indagini». «Pensiamo al bene del Parma. Credo che qualcuno non abbia a cuore il Parma, ma questo non deve distoglierci dal nostro obiettivo. Sappiamo il valore della nostra società», ha detto in conferenza stampa l'allenatore, Roberto D'Aversa, al centro sportivo di Collecchio alla vigilia della partita contro il Bassano. «Il Venezia - ha aggiunto poi rispondendo a una domanda - domani può vincere il campionato? Se succederà, faremo loro i complimenti. Del resto sono stati più bravi di noi, sia in campo che fuori».

