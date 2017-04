Higuain vede il primo scudetto: «Juve, una vittoria importantissima»

Ecco Gonzalo Higuain, ai microfoni di Sky, dopo il successo della Juventus in casa del Pescara.



Cosa vuol dire questa vittoria, pensando anche al Barcellona?

«Una vittoria importantissima e una partita in meno alla fine. Campo duro, difficile, caldo, il Pescara gioca bene e, quindi, era importante portarla a casa».



Ventitré gol, di questi nove nei primi trenta minuti; vuol dire che entri subito in partita, concentrato?

«No, sono dentro sempre nello stesso modo. Credo che l’importante è la squadra, come lavoriamo, che vogliamo portare a casa questo sesto scudetto, che l’obiettivo da quando abbiamo iniziato la stagione».



Duecentouno tra Liga e Serie A; è un traguardo che ti stuzzica, che ti piace?

«Io provo sempre a dare il massimo, ad aiutare la squadra. L’importante era vincere e l’abbiamo fatto».



Che partita sarà mercoledì a Barcellona?

«Dura, durissima, ma speriamo di arrivare lì, fare la nostra partita e andare in semifinale».

