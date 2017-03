Juventus. Pjanic graziato, scatta il 5 con l'arbitro: a Napoli ci sarà

di Bruno Majorano

Ricordate l'abbraccio galeotto tra Buffon e Tagliavento? L'arbitro di Terni c'è cascato ancora, ma questa volta con Pjanic. Non più un abbraccio, ma una vera e propria stretta di mano. È quello che è successo domenica pomeriggio al Ferraris di Genova durante la gara tra Sampdoria e Juventus. Il gesto del centrocampista juventino non è sfuggito all'occhio dei telespettatori che prontamente hanno segnalato il frame e hanno iniziato a postarlo in maniera virale sui social.



Ma non è tutto, perché ad agitare ulteriormente le acque è stato l'intervento di Pjanic su Linetty: un fallo che per i tifosi del Napoli avrebbe meritato un cartellino giallo. L'arbitro Tagliavento invece ha optato per una semplice punizione a favore dei padroni di casa senza alcuna sanzione nei confronti del centrocampista bosniaco. Tutto normale, se solo Pjanic non fosse diffidato, ed in caso di giallo avrebbe saltato la gara dei bianconeri al ritorno dalla sosta per le nazionali, ovvero Napoli-Juventus del 2 aprile alle 20.45. Dopo l'intervento del bosniaco c'è stato il cenno di intesa - ripreso dalle telecamere - e la bufera social che ne è venuta fuori.



Alla memoria dei napoletani è tornato subito l'abbraccio galeotto tra Buffon e (il solito) Tagliavento durante la gara tra Juventus e Lazio di qualche mese fa. All'epoca la polemica divenne subito virale con le foto del portiere bianconero e l'arbitro ripresi da ogni angolazione. Oggi, invece, è il turno di Pjanic che a differenza del suo numero 1 e capitano, si è limitato a stringere la mano a Tagliavento con un vistoso gesto di intesa. «Un fallo da giallo, se non di più», scrive qualcuno su Twitter, postando puntuale la foto del cenno d'intesa tra l'arbitro e il centrocampista bianconero. Non manca neanche chi fa un po' di sana ironia e scrive «Gli ha dato il pizzino». Perché il web è bello anche così: fatto di tifosi di cuore e tanta ironia. Poi è chiaro che il pensiero non possa che non andare alla doppia sfida tra Napoli e Juventus che è in programma per i primi di aprile. Prima in campionato e poi in Coppa Italia: entrambe allo stadio San Paolo, dove gli azzurri proveranno a ribaltare il risultato maturato allo Juventus Stadium (3-1) nella gara di andata.



Ma intanto la polemica non stenta certo a diminuire di intensità, anche perché sui social basta un attimo per fare il giro del web e del mondo. E allora i tifosi di tutta Italia si sono subito schierati da una parte o dall'altra. C'è anche chi si mette dalla parte della Juventus ed invoca il vittimismo dei tifosi del Napoli, «ridotti» a questi «mezzucci» per screditare l'immagine dei bianconeri e provare a recuperare qualcosa nei confronti dei rivali di Torino.

Una cosa è certa: la sfida tra Napoli e Juventus è praticamente già iniziata.





