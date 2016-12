Già finita l'avventura di Cesare Prandelli sulla panchina del Valencia. L'ex ct della Nazionale ha rassegnato le dimissioni al club spagnolo dopo appena 3 mesi di lavoro. In queste ore Prandelli negozierà i termini della rescissione contrattuale con il Valencia che intanto dovrà trovare un sostituto dell'allenatore italiano approfittando anche della sosta di campionato per le festività natalizie.



Tra i motivi della rottura tra Prandelli e la proprietà del club anche le divergenze sulle scelte di mercato, su tutte il mancato arrivo di Simone Zaza, attaccante considerato dall'ex ct azzurro il primo obiettivo per rinforzare la rosa.