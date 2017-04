di Redazione Sport

Resta in scia del Chelsea capolista il Tottenham che si conferma seconda forza della Premier League battendo 4-0 il Bournemouth nel match valido per la 33esima giornata. Al White Hart i padroni di casa aprono le marcature con Dembele al 14', tre minuti dopo il raddoppio di Son Heung Min, al 48' gol di Kane, chiude la gara Janssen al 93'. In classifica gli Hotspur salgono a 74 punti, fermo a 35 il Bournemouth.

© RIPRODUZIONE RISERVATA