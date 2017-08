Il Nizza batte il Guingamp con Sneijder e Balotelli in campo

di Gennaro Arpaia

Prima vittoria in campionato per il Nizza di Lucien Favre. I rossoneri, avversari nel preliminare Champions del Napoli, hanno battuto 2-0 tra le mura amiche dell'Allianz Riviera il Guingamp, conquistando il primo successo dopo due sconfitte in altrettante gare di Ligue 1.



Oltre ai gol di Plea e Walter, due buone notizie per l'allentatore dei francesi: Wesley Sneijder parte titolare al suo esordio col Nizza e gioca 85', quasi mezz'ora, invece, in campo per Mario Balotelli, subentrato a gara in corso. Entrambi out nell'andata del San Paolo perché non al meglio fisicamente, potrebbero ora essere a disposizione per la gara di ritorno di martedi in Costa azzurra quando ci si giocherà l'accesso ai gironi di Champions.



