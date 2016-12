Uno stadio riempito da 30mila Jamie. E' la protesta messa in piedi dalcontro la squalifica di tre giornate (e la successiva bocciatura del ricorso del club) inflitta al proprio bomber per il rosso rimediato nella gara di campionato contro loPer questo le, per la gara di questo pomeriggio contro l', hanno piazzato una maschera disu ogni seggolino dello stadio, con l'invito implicito a indossarla rivolto ai tifosi. Invito che lo stesso attaccante, presente in tribuna, ha raccolto, prontamente pizzicato dalle telecamere della tv che non aspettavano altro chesi mascherasse da Vardy.