Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha parlato della sfida di sabato sera al San Paolo contro la sua ex squadra ai microfoni di Sky: «Voglio rinnovare con la Sampdoria, perché sono in scadenza. Grandi linee dovremmo esserci, non penso che ci saranno problemi. Riprendere con il Napoli è capitato anche nelle scorse stagioni, sembra quasi destino. Io provo sempre un affetto particolare, non è una partita come le altre. Ricordo benissimo il periodo passato con la maglia azzurra e anche le volte che sono tornato da avversario. Sarà bellissimo».