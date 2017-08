Qualificazioni Russia 2018: Milik e Zielinski chiamati dalla Polonia

di Gennaro Arpaia

Impegni internazionali per Arkadiusz Milik e Piotr Zielinski. I due polacchi del Napoli sono infatti stati convocati dal Ct Adam Nawalka per il doppio impegno di qualificazione ai prossimi Mondiali di Russia del 2018. Gli azzurri saranno quindi a disposizione per le due gare previste contro la Danimarca (il 1 settembre) e il Kazakisan (il 4 settembre).



La loro convocazione in nazionale si aggiunge a quella di qualche giorno fa per Nikola Maksimovic. Il difensore azzurro era infatti stato convocato dalla Serbia che si preparerà alla doppia sfida contro la Moldavia e l’Irlanda del 2 e del 5 settembre prossimi, gare sempre valevoli per le qualificazioni al Mondiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA