« Gli Avvocati prof. Federico Tedeschini e prof. Enrico Lubrano rendono noto di avere notificato e depositato oggi in Consiglio di Stato l'appello contro la sentenza del TAR Lazio che ha declinato la giurisdizione con riferimento al ricorso proposto per l'annullamento della radiazione, disposta dalla Giustizia Sportiva, nei confronti del sig. Luciano Moggi. L'appello è volto ad ottenere, ai sensi dell'art. 105 CPA, la sola declaratoria della sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo sui provvedimenti di radiazione (e, nello specifico, su quello riguardante il sig. Moggi) irrogati dalla Giustizia Sportiva. Il provvedimento di radiazione del sig. Moggi è estremamente lesivo di interessi giuridicamente ed economicamente rilevanti; di conseguenza, lo stesso deve potere essere sottoposto alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto, in caso contrario, si negherebbe al cittadino-Moggi il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale dei propri interessi (art. 24 Cost.), diritto alla effettività della tutela, che non può essere garantito dalla sola Giustizia Sportiva, in quanto oggettivamente priva dei requisiti di terzietà, indipendenza ed imparzialità, essendo essa composta da soggetti nominati dal CONI e dalla FIGC. Questi argomenti - corrispondenti a quanto pacificamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza straniera (casi Krabbe e Reynolds) ed europea (caso Meca Medina) - dovranno condurre il Consiglio di Stato a superare, almeno con riferimento alla sanzione disciplinare "massima", costituita dalla radiazione, l'orientamento sancito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 49/2011, secondo il quale, in tutta la materia disciplinare sportiva, il Giudice Amministrativo avrebbe giurisdizione meramente risarcitoria e sarebbe privo della sua naturale giurisdizione demolitoria: il superamento di tale orientamento si pone come assolutamente necessario, alla luce dell'esigenza di rispettare i principi di base dello Stato di diritto ed i richiamati principi inderogabili sanciti dalla Costituzione, quali il diritto alla dignità, al lavoro ed alla tutela giurisdizionale. L'appello in questione sarà discusso e deciso in un arco temporale di circa tre-quattro mesi. In caso di accoglimento dell'appello, con riconoscimento, da parte del Consiglio di Stato, della sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo nel caso di specie, la questione sarà rimessa al TAR Lazio, con ordine di pronunciarsi immediatamente sul merito della questione, ovvero sulla valutazione della legittimità della radiazione irrogata nei confronti del sig. Moggi, nonché sulla conseguente decisione di annullamento giurisdizionale o meno della stessa » .