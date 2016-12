L'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane perde per 4 settimane Lucas Vazquez e per tre Mateo Kovacic. I due giocatori non si sono infatti allenati oggi con il resto dei compagni di squadra sul prato di Valdebebas e stando ai referti medici del club, ne avranno per un pò: lesione di II grado al muscolo soleo della gamba destra per l'esterno spagnolo, distrazione del legamento tibioperoneo della caviglia sinistra per il croato.



Secondo lo staff medico del Real «Vazquez potrebbe restare fuori per circa quattro settimane, ma potrebbe iniziare a correre fra 10 giorni, mentre Kovacic, rimarrà indisponibile circa tre settimane». Orfano già di Bale, che ne avrà ancora per un paio di mesi, il Real dovrà dunque fare a meno dei due giocatori per il secondo turno di Coppa del Re contro il Siviglia, il 4 gennaio al Santiago Bernabeu. Un problema in più per Zidane che aveva fatto affidamento su di loro dopo l'infortunio di Bale (22 novembre) e Casemiro, sostituti rispettivamente da Vazquez e Kovacic. Per sopperire alle assenze, è possibile che il tecnico francese chiami in prima squadra i 'canteranì Lienhart e Tejero, il giovanissimo Odegaard e suo figlio Enzo.