Roma, Di Francesco al completo: «Schick convocato, Moreno è pronto»

di Gianluca Lengua

«Sarà un match difficilissimo, veniamo da una partita fatta bene nel quale abbiamo perso due punti. Troveremo una squadra vogliosa di farci male e ricodiamoci che l’anno scorso abbiamo perso. Il Torino in classifica non è distante da noi. Sarà un campo difficile. Oggi Schick farà l’ultimo allenamento, non è nella condizione top è probabile che lo porti con la squadra, mentre Moreno potrebbe partire titolare, o domani o alla prossima». Lo ha detto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia della gara contro il Torino.

